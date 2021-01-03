إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠١]
باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والمكسيك والإكوادور في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في 11 شهرا.
بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 436.7 مليون دولار ومع المكسيك 46.8 مليون دولار ومع الإكوادور 35.7 مليون دولار.
انخفض حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك وارتفع مع الإكوادور مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
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