  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠١]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والمكسيك والإكوادور في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في 11 شهرا.

    بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 436.7 مليون دولار ومع المكسيك 46.8 مليون دولار ومع الإكوادور 35.7 مليون دولار.

    انخفض حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك وارتفع مع الإكوادور مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
    انخفاض واردات اللحوم
    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
    سوكار تفتتح محطة وقود جديدة في كييف
    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأذربيجان خلال نوفمبر
    إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان