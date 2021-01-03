سفير إيران: تحرير قره باغ أتاح فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية

طهران، 3 يناير، أذرتاج

قال سيد عباس موسوي إن تحرير منطقة قره باغ من الاحتلال مهد أرضية كبيرة من اجل تخطي العلاقات الاقتصادية بين إيران وأذربيجان الى مرحلة تنمية جديدة.

أفادت أذرتاج عن موسوي سفير إيران في باكو قوله إن ثمة امكانات كبيرة من اجل المزيد من تنمية العلاقات الاقتصادية ومن اللازم الاستفادة من هذه الامكانات. واضاف أن شركات ولاية أردبيل يمكن لها أن تشارك في اعمال اعادة البناء المقامة في قراباغ بسبب انها تحد محافظات أذربيجان المحررة من الاحتلال مفيدا أن شركات إيرانية تملك تجربة كافية في مجال الانشاء والزراعة.

واشار الدبلوماسي الى أن إيران دعمت بالاستناد الى القانون الدولي العمليات العسكرية التي أطلقها جيش أذربيجان من اجل تحرير قره باغ من الاحتلال واعتبرت موقف باكو محقة وفي الوقت الحاضر تكوّنت فرصة قيمة لولايات حدودية خاصة ولاية أردبيل بسبب انطلاق استعادة بناء وانشاء هذه المنطقة.

وزاد السفير الايراني أن مشاركة ايران في اعادة بناء قراباغ توافق مع مصالح بلاده وأذربيجان على حد سواء.

كتانوف مراسل أذرتاج