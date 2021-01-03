أذربيجان: تسجيل 803 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2918 حالة شفاء ووفاة 30 شخصا
AzerTAg.az
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
باكو، 3 يناير، أذرتاج
سجلت إصابة 803 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2918 مصاب هذا المرض وتوفي 30 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 220 ألف و265 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 194 ألف و843 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2733 مريض ويستمر علاج 22689 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و210 ألف و426 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6 آلاف و200 فحص طبي.
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