الأستاذ رجبوف يفوز جولة الأبطال للشطرنج السريع هازما الاستاذ الأرميني

باكو، 3 يناير، أذرتاج

فاز الاستاذ تيمور رجبوف بمرحلة النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع هازما الاستاذ الارمني ليفون أرونيان في النهائي بحساب 5ر4-5ر2.

أفادت أذرتاج أن الاستاذ رجبوف تعادل في المباراة الاولى من المباراة الجوابية للنهائي وتغلب في المباراة الثانية وتعادل في المباراة الثالثة ليحسم الفوز بالمرتبة الاولى.

يذكر أن الاستاذ رجبوف قد تغلب على الاستاذ أرونيان في المباراة الاولى المؤلفة من 4 مباريات بحساب 5ر2-5ر1.

يذكر أن الاستاذ رجبوف تنافس في ربع النهائي مع الروسي نيبومنياشي وتعادل معه مما جعله خاض معه مباراتي الحرب الخاطفة اللتين لم تحددتا فائزا فنظمت مباراة الأرمجدون حيث أن الاستاذ الأذربيجاني فاز بالمرحلة بتعادله فيها بسبب لعبه طرفا أسود.

ثم تنافس الاستاذ رجبوف في نصف النهائي مع الروسي الآخر دوبوف وتغلب عليه 5-1 ليتأهل لمرحلة النهائي.

صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار ومنها 60 ألف دولار من نصيب الفائز.