الرئيس علييف يستقبل نائب رئيس حكومة روسيا

باكو، 3 يناير، أذرتاج

عقد لقاء في 3 يناير بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين روسيا وأذربيجان ألكسي اوفيرشوك على هامش زيارة يقوم بها البلد.

أفادت أذرتاج أن نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين روسيا وأذربيجان ألكسي اوفيرشوك نقل تحيات رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس الدولة.

الرئيس إلهام علييف عبر عن الامتنان على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى رئيس دولة روسيا ايضا.

وتم التنويه خلال المحادثة الى تطور علاقات الصداقة المستندة الى الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وروسيا تطورا ناجحا في المجالات المختلفة. وقيل إن العلاقات في المجال الاقتصادي تطورت رغم جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عام 2020م. ومن هذا المنطلق، وصفت مسافرة الرئيس المشارك عن جانب أذربيجان في اللجنة الحكومية الدولية شاهن مصطفايف الى روسيا نهاية العام الماضي والرئيس المشارك فيها عن جانب روسيا ألكسي اوفيرشوك الى أذربيجان حاليا بمؤشر طيب لهذا التعاون.

وطرحت في اللقاء اتجاهات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والزراعة بين أذربيجان وروسيا خلال عام 2021م على بساط البحث مع التعبير عن يقين من مواصلة توسع العلاقات.