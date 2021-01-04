الرئيس علييف يهنئ الأستاذ رجبوف

باكو، 3 يناير، أذرتاج

بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة الى الاستاذ الأذربيجاني للشطرنج تيمور رجبوف.

أفادت أذرتاج أن نص البرقية جاء فيها ما يلي:

" تيمور العزيز،

نهنئك قلبيا بمناسبة فوزك ببطولة أيرثينقس ماسترز للشطرنج.

والفوز الحاسم الذي ظفرت به بالاحترافية والارادة والعزم خلال هذه البطولة قد أسرّ الشعب الأذربيجاني. كما أن نجاحك المذكور دليل بارز آخر على امكانات ذهنية عالية للشعب الأذربيجاني ايضا.

ننقل اليك اطيب تمنياتنا بالنجاح المستمر وفتح ذروات الشطرنج الجديدة.

مع الاحترام والتقدير،

إلهام علييف ومهربان علييفا

مدينة باكو

3 يناير عام 2021م."