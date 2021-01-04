أكثر من 6 آلاف إصابة و110 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 4 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و73 شخصا آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و249 ألف و507 شخص.

تم تسجيل 110 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 55 ألفا و650 شخص.

تعافى مليون و20 ألفا و737 مصاب تماما وترخصوا.

سيتم تطعيم السكان في إيران باستخدام لقاح وطني. وسيبدأ التطعيم في الأيام القادمة.

ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.