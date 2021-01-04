تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 9 مليارات دولار

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير 27 مليونا و611.9 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – نوفمبر من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 11 شهرا 8 مليارات و937.2 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 29 مليونا و129.9 ألف طن من النفط الخام من البلد خلال عشرة أشهر وبلغت تكلفتها 14 مليارا و6.5 مليون دولار.