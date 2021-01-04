39 وفاة من كوفيد 19 في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 1895 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 488 ألف و529 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 39 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 10 آلاف و350 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 35 ألفا و722 مصاب و2242 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 442 ألف و457 مصاب من هذا المرض.