أذربيجان: تسجيل 334 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1891 حالة شفاء ووفاة 28 شخصا

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 334 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1891 مصاب هذا المرض وتوفي 28 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 220 ألف و599 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 196 ألف و734 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2761 مريض ويستمر علاج 21 الفا و104 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و214 ألف و194 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 آلاف و768 فحص طبي.