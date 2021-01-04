أسابيع رابطة الدول المستقلة عام 2021م تكرس للذكرى السنوية الـ30 للمنظمة

مينسك، 4 يناير، أذرتاج

تمر 30 سنة عام 2021م على تأسيس رابطة الدول المستقلة. وستنظم أسابيع مكرسة للرابطة لدى البلاد الاعضاء لديها خلال العام.

أفادت أذرتاج عن وكالة بلتا البلاروسية أن هذه الفعاليات مخطط لتنفيذها في مفهوم رئاسة بلاروس على المنظمة.

وتضم قائمة الفعاليات المكرسة لذكرى المنظمة تنظيم ندوات علمية وعملية وموائد مستديرة وحلقات نقاش وفعاليات ثقافية ورياضية وعرض برامج متلفزة خاصة بموضوع رابطة الدول المستقلة وأفلام مصورة لدى بلاد الرابطة وكذلك عقد مؤتمر عبر الاتصال المرئي حول مسائل ازالة عواقب كارثة محطة شيرنوبيل.

كما ينظم معرض صور في موضوع "الرابطة 30 سنة" تنظيما عبر الانترنت لدى موارد الانترنت لوكالات الانباء الحكومية للبلاد الاعضاء لدى مجلس الانباء لرابطة الدول المستقلة.

كما يخطط اقامة معرض حكومي دولي على الانترنت تكريسا لفرص جديدة للتكامل والشراكة.