باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وقع الرئيس إلهام علييف اليوم مرسوما للتصديق على تركيبة مجلس الإشراف لمؤسسة قاراباغ للنهضة.

أفادت وكالة أذرتاج انه وفقًا للمرسوم، تم التصديق على تركيبة مجلس الإشراف لمؤسسة قاراباغ للنهضة.

يتألف مجلس الإشراف من وزير الاقتصاد مكائيل جباروف ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف ورئيس اللجنة الحكومية للاجئين والمشردين روشن رضاييف ورئيس الاتحاد العام لطائفة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية ونائب المجلس الوطني تورال كنجلييف والنائبة فاطمة يلدريم ورئيس أكاديمية باكو الموسيقية فرهاد بدلبكلي ورئيس جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد عدالة مرادوف ورئيس جامعة اللغات الأذربيجانية كمال عبد الله وفنان الشعب عالم قسيموف.

يذكر أن الهدف من انشاء مؤسسة قاراباغ للنهضة هو ضمان حياة عصرية ولائقة للاستيطان المستدام في الأراضي المحررة وتنفيذ أعمال البناء والإعمار في جميع المجالات ودعم العيش الآمن النشاط المثمر والتنمية المستدامة.

إن المؤسسة كيان قانوني عام تقوم بالدعم المالي والاستثمار من أجل ترميم وإعادة إعمار الأراضي المحررة وتحويلها الى منطقة مزدهرة مع اقتصاد مستدام وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال وفضلاً عن أعمال الحملة الترويجية اللازمة داخل الدولة وخارجها.