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    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من جديد في جورجيا

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٨]

    تبيليسي، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع ألفين و2316 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 232 ألف و79 شخصا.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2646 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 222 الف و787 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من جديد في جورجيا
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