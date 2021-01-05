باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) استوردت أذربيجان 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرا من العام السابق. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 14.4 مليون دولار. يذكر أن البلد استورد 8 آلاف طن من الحليب بقيمة 13 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2019.

AZERTAG.AZ : استيراد 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرًا

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