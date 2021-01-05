استيراد 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرًا
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرا من العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 14.4 مليون دولار.
يذكر أن البلد استورد 8 آلاف طن من الحليب بقيمة 13 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2019.
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