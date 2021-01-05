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    اقتصاد


    استيراد 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرًا

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٩]

    باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرا من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 14.4 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد 8 آلاف طن من الحليب بقيمة 13 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :استيراد 9 آلاف طن من الحليب خلال 11 شهرًا
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