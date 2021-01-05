مجلس التعريفة يعقد جلسة تالية رفع سعر البنزين والديزل دون الغاز بطلب شركة النفط

باكو، 5 يناير، أذرتاج

عقد مجلس التعريفة جلسة تالية له مساء 4 يناير.

أفادت أذرتاج أن المجلس نظر في الجلسة في مراجعات مؤسسات مختلفة واتخذ قرارات.

وطلبت شركة النفط الوطنية سوكار من المجلس برفع أسعار التسويق بالتجزئة للغاز الطبيعي وبنزين السيارات من نوع أي ايه 92 ووقود الديزل في البلد.

ورغم تبرير مقترح زيادة سعر الغاز الطبيعي اقتصاديا فإن المجلس لم ير من الموافق مع الغرض رفع تعريفات الغاز الطبيعي نظرا للسياسة الاجتماعية المنتهجة.

وبررت سوكار في طلبها بزيادة سعر بنزين السيارات من نوع اي ايه 92 ووقود الديزل بالتجزئة بايصال جودة هذه المنتجات الى المعايير الاوروبية العالية وتحسين المناخ البيئي ومواصلة اعمال اعادة البناء والتحديث في صناعة تكرير النفط حيث انها تخطط توفيق وقود الديزل حتى شهر يونيو عام 2022م وبنزين السيارات من نوع اي ايه 92 حتى شهر يونيو عام 2023م الى معيار اورو5 موافقة تامة.

وحدد سعر التسويق بالتجزئة لبنزين السيارات من نوع اي ايه 92 قدر 1 مانات لكل ليتر ووقود الديزل 80ر0 مانات لكل ليتر. وخفض الفارق بين سعري اي ايه 92 والديزل بغية الانتقال الى استهلاك البنزيل اكثر نظرا لضرر استخدام وقود الديزل على البيئة.

يذكر أن سعر بنزين السيارات من نوع اي ايه 92 بعد زيادته اقل قياسا الى معظم بلدان رابطة الدول المستقلة حيث أن سعره في روسيا 1 مانات واوكرانيا 72ر1 مانات وبلاروس 14ر1 مانات وجورجيا 12ر1 مانات فيما يسوق وقود الديزل في تركيا 44ر1 مانات وروسيا 12ر1 مانات واوكرانيا 72ر1 مانات وبلاروس 21ر1 مانات وارمينيا 19ر1 مانات وجورجيا 15ر1 مانات.

كما أن توريد السيارات الى أذربيجان ازداد ازديادا كبيرا في السنوات الاخيرة حيث أن 28876 سيارة استوردت الى البلد عام 2018م و47710 سيارة عام 2019م و47841 سيارة خلال 11 شهرا لعام 2020م. وبالتوازي مع زيادة الاستيراد ارتفع الطلب بالبنزين والديزل ايضا.

وآخر تسوية الاسعار لوقود الديزل كان 2 ديسمبر عام 2013م وبنزين السيارات اي ايه 92 في 14 يوليو عام 2017م وكان الراتب الشهري المتوسط على نطاق البلد آنذاك 1ر425 مانات و5ر528 مانات على التوالي. وقد ازداد الراتب الشهري المتوسط خلال الفترة ما بين 2013-2020م بنسبة 66 في المائة والمعاشات التقاعدية بنسبة 73 في المائة. وكان الراتب الشهري المتوسط خلال 10 اشهر العام الماضي يناير – اكتوبر 5ر704 مانات.

وبسبب استخدام البنزين اي ايه 92 في السيارات الخاصة اكثر لا يسبب رفع الاسعار بارتفاع الاسعار كثيرا في سوق الاستهلاك كما أنه يروج الاستفادة من المواصلات العامة والانتقال الى سيارات تقتصد المحروقات. ومن المتوقع نتيجة تسوية الاسعار ايرادات اضافية الى ميزانية الدولة والاموال الاضافية المتكونة سوف توجه الى فعاليات اجتماعية وفقا للسياسة الاجتماعية المنتهجة نظاميا ومستداما.

ومن اجل تحييد تأثير زيادة سعر وقود الديزل على مشاريع خاصة تشتغل بنقل الركاب ستدفع لها تعويضات وآلية دفع التعويضات ستعلن الى نهاية شهر يناير. هذا خطوة مهمة تخدم لمصالح الاهالي خاصة الفئة الحساسة اجتماعيا وتتخذ من اجل عدم اجراء تغيير الاسعار والتعريفات في المواصلات العامة التي يستخدمها المواطنون في الحياة العامة.

وستنفذ تدابير المراقبة على التصدي لرفع الاسعار دون تبرير وسوء استخدام تسوية الاسعار.

وبجانب ذلك، آخذا بعين الاعتبار تأثير زيادة سعر وقود الديزل على مجال الزراعة ستعيد الحكومة النظر في مبالغ الاعانات المالية المخصصة.

يذكر أن اسعار المنتجات النفطية الاخرى حررت باستثناء بنزين السيارات من نوع اي ايه 92 ووقود الديزل والبيتومين.

كما نظر المجلس في تعريفات المجالات الاخرى في الجلسة.

تطبق التعريفات المجددة ابتداء من 5 يناير عام 2021م.

أبرم مجلس التعريفة أسعار الادوية البالغ عددها 300 دواء المسجلة حديثا في السجل الحكومي ايضا. ونشر المجلس اسماء 12392 دواء مع اسعارها بالتجزئة على موقعه http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf .