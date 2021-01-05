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    أذربيجان: تسجيل 802 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2479 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]

    باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 802 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2479 مصاب هذا المرض وتوفي 31 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 221 ألف و401 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 199 ألف و213 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2792 مريض ويستمر علاج 19 الفا و396 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و222 ألف و629 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و435 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 802 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2479 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
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