انخفاض إنتاج من حقلول "أذري - جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن رأي غرفة الحسابات بشأن مشروع موازنة صندوق الدولة للنفط لعام 2021.
يذكر أنه سيتم إنتاج 171.6 مليون برميل من النفط من حقل "أذري – جيراق - جونشلي". كان هذا الرقم في العام السابق 174.6 مليون برميل وفي 2019 - 195 مليون برميل.
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