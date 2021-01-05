الرئيس إلهام علييف: ستزور بعثة الإسيسكو أذربيجان في يناير الحالي بدعوتنا

باكو، 5 يناير، أذرتاج

نحن مستعدون لمواصلة التعاون مع اليونسكو، لكن بشرط ان تحتفظ اليونسكو بصفتها القانونية الدولية. إن اليونسكو ليست فرعا لأي بلد. إذا تسيطر هذه الرؤية في علاقاتتنا فيكون هنا تعاون. اذا لا تكون هكذا فيمكن اعادة النظر في هذا التعاون. على كل حال، فإن نيتنا طيبة. يجب ان تكون علاقات خالية عن ازدواجية المعايير وكراهية الاسلام والتمييز.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف اثناء قبوله انار كريموف بمناسبة تعيينه وزيرا للثقافة.

قال الرئيس: "يجب الاشارة الى ان بعثة الاسيسكو ستزور اذربيجان في شهر يناير الحالي تلبية لدعوتنا. ستعقد هنا لقاءات. اشير الى اهمية تنظيم زيارة البعثة الى الاراضي المحررة ايضا. بعد ذلك، يجب زيارة فريق خبراء الى البلد ليتفقدوا ميدانيا الآثار الاسلامية ويعدوا تقريرا عن عواقب تدميرها من قبل الارمن.