باكو، 5 يناير، أذرتاج وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم في اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في جمهورية أذربيجان. وتمر 880 عام على ميلاد نظامي الكنجوي الشاعر المفكر الحكيم عام 2021م. أفادت أذرتاج أن المرسوم يكلف مجلس الوزراء باعداد خطة الفعاليات بشأن "عام نظامي الكنجوي" وتنفيذها.

AZERTAG.AZ : اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في أذربيجان

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