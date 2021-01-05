  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في أذربيجان

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥‎٨]

    باكو، 5 يناير، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم في اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في جمهورية أذربيجان.

    وتمر 880 عام على ميلاد نظامي الكنجوي الشاعر المفكر الحكيم عام 2021م.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم يكلف مجلس الوزراء باعداد خطة الفعاليات بشأن "عام نظامي الكنجوي" وتنفيذها.

    AZERTAG.AZ :اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
    مشروع "نتعرف بتراثنا المسيحي" مستمر
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]
    صدور كتاب حول شوشا في روسيا
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
    تعيين آنار كريموف وزيرا للثقافة
    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٣]
    وفاة الممثل الفرنسي من أصل اذربيجاني روبرت حسين عن 93 عاماً
    اعلان عام 2021م "عام نظامي الكنجوي" في أذربيجان