الرئيس إلهام علييف يعلن مدينة شوشا عاصمة الثقافة الاذربيجانية

باكو، 5 يناير (اذرتاج)

أعلن مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية. تستحق مدينة شوشا ذلك. أعتقد أنه لا يمكن اعتبارها العاصمة الثقافية لأذربيجان فحسب، بل للمنطقة بأكملها.

قال الرئيس إلهام علييف هذه الكلمات أثناء استقباله عبر الاتصال المرئي أنار كريموف بمناسبة تعيينه وزيراً للثقافة، وفي إشارة إلى أن العمل قد بدأ بالفعل في إعمار شوشا، قال رئيس الدولة: "يجب تفتيش المساكن والمواقع التاريخية، ويجب حساب الأضرار بدقة، ويجب أن نبدأ في إعمار شوشا. ومع ذلك، يجب استعادة المظهر الأصلي والصورة التاريخية لشوشا دون إضاعة الوقت، لكن في نفس الوقت دون إسراع ".

وذكر الرئيس إلهام علييف أن المساجد في شوشا يجب ترميمها وإعادة مظهرها الأصلي إليها.

لقد دمر الأرمن أكثر من 60 مسجدًا لنا. قاموا بتربية الخنازير والأبقار في مسجد أغدام. أثارت صورة نشرها مؤخرا صحفي أرمني على الإنترنت غضب الشعب الأذربيجاني بأكمله مرة أخرى. يظهر في تلك الصورة السفاح الملطخ بدم الشعب الأذربيجاني، رئيس أرمينيا السابق كوتشاريان يقف أمام مسجد في مدينة أغدام المحتلة برفقة عصابته وقطاع الطرق. يمكن رؤية كتابات مهينة على جدران مسجد أغدام. لاحظوا من قاد أرمينيا، سفاح، شخص بمثل هذه القيم الأخلاقية الدنيئة! دمروا المدينة ودنسوا مسجدنا. حولوا مسجدنا الى حظيرة للأبقار والخنازير وكتبوا على جدران المسجد رسوما مهينة لديننا وأهلنا. كوتشاريان هو الذي دنس المسجد، وأمر برسم صور مهينة على جدران المسجد وكتب عبارات بذيئة. أتباعه سركسيان ونفسه دمروا مدننا لمدة 20 عامًا. مدننا لم تدمر خلال الحرب. من المستحيل تدمير المدن أثناء الحرب. بل دُمرت جميع المباني والمناطق السكنية خلال فترة الاحتلال بعد الحرب. وأكد الرئيس إلهام علييف أنهم مخربون وبربريون لكنهم حكموا أرمينيا لمدة 20 عاما.