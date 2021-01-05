معظم موظفي الطب والصحة الامريكان يمتنعون من التلقيح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 5 يناير، أذرتاج

وفقا لسياسة الادارة الارميكية تتم حقنة اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 موظفي الطب والصحة بالدرجة الاولى. ولكن معظمهم يمتنعون من التلقيح على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج أن اكثر من نصف موظفي الخدمات الطب والاسعاف في نيويورك يشكون في اللقاح المضاد للفيروس التاجي. ومن الملاحظ حاليا مستوى عالية لامتناع موظفي الطب من التلقيح في كاليفورنيا وتكساس.

كما رفض 50 في المائة من موظفي الطب في ريفيرسايد بكاليفورنيا قبول الادوية المنافية للفيروس وهم يؤكدون على أن قضية كيفية تأثير السياسة على اعداد اللقاح من القضايا التي تقلقهم بشدة. وقالت ممرضة مستشفى كاليفورنيا التي امتنعت من التلقيح بسبب الحمل إن زميلاتها هن الاخرى امتنعن من التلقيح لانهن يرون أن الجائحة من الممكن تجاوزها بدون التلقيح ايضا. وقبل بضعة ايام غشي على ممرضة امريكية ملقحة وهي في البث الحي على قناة متلفزة وجاء ذلك سبب اخر لعدم ثقة الامريكان في لقاح مضى على اعداده اقل من سنة واحدة.

وافاد عالم الوباء من هاروارد مارك ليبسيج أن مثل هذه النسبة العالية من الامتناع من التلقيح ليس بين موظفي الطب فقط وكذلك بين الاهالي ايضا يمكن أن تتحول الى مشكلة كبيرة عموما.

وفي الوقت ذاته يتزايد عدد المصابين الامريكان بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مر الزمن خاصة بعد حفلات رأس السنة.