مشروع "نتعرف بتراثنا المسيحي" مستمر

باكو، 5 يناير (أذرتاج).

نشرت وزارة الثقافة الاذربيجانية مقطع فيديو عن الكنيسة الارثوذكسية القديس جين ميرونوسيتس في اطار "نتعرف بتراثنا المسيحي".

افادت وكالة اذرتاج ان الكنيسة انشئت عام 1909 من قبل المهندس المعماري فيرجبتسكين وبالدعم المالي للمليونر الاذربيجاني الشهير وصاحب الاعمال الخيرية الحاج زين العابدين تقييف.

اثناء زيارة بطريرك موسكو وعموم روسيا آليكسي الثاني الى باكو في 27 مايو عام 2001 قدَّس هذه الكنيسة وأعطاها كنيسة كاثدرالية عامة. حضر حفل الافتتاح الرئيس الاذربيجاني السابق حيدر علييف واعضاء الحكومة وممثلو السفارات ورؤساء الطوائف الدينية.