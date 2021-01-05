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    علم وتعليم


    232 طالب اذربيجاني يحصلون على حق الابتعاث الخارجي ضمن برامج المنح الدراسية

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٩]

    باكو، 5 يناير (أذرتاج).

    في اطار برامج الابتعاث الخارجي بين الحكومات في السنة الدراسية بين 2020-2021، سيدرس 232 شخص في الخارج منهم 193 طالب في المجر و20 طالبا في الصين و5 طلاب في رومانيا و3 طلاب في روسيا و8 طلاب في لاتفيا و3 طلاب في كازاخستان، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :232 طالب اذربيجاني يحصلون على حق الابتعاث الخارجي ضمن برامج المنح الدراسية
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