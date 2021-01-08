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    علم وتعليم


    إطلاق الدورة الاساسية الجديدة في جامعة باكو الحكومية في إطار التعاون المشترك

    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    أطلق مركز تنمية الطفل والبشر بجامعة جورجتاون بالولايات المتحدة الامريكية الدورة الاساسية الجديدة حول الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة باكو الحكومية .

    أبلغت جامعة باكو الحكومية وكالة أذرتاج بأن المشاركين الذين يتخرجون من الدورة التدريبية التي استمرت 12 أسبوعاً بنجاح سيحصلون على شهادة نيابة عن مركز تنمية الطفل والبشر بجامعة جورجتاون وجامعة باكو الحكومية.

    تعقد الدورة على أساس الاشتراك. تتوفر معلومات إضافية على الهاتف +994 12 497 2519, +994 70 497 2519 والعنوان البريدي [email protected].

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