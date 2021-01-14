المدير العام لإيسيسكو: شوشا ستعلن عاصمة الثقافة الإسلامية
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
باكو، 14 يناير (أذرتاج).
تقدمنا باقتراح لاعلان شوشا عاصمة الثقافة الإسلامية.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها سالم بن محمد المالك المدير العام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مؤتمر صحفي عقد في جامعة آدا في 14 يناير.
قال المدير العام انه سيعلن القرار بهذا الشأن قريبا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٧]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٢.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك