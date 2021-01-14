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    ثقافة


    المدير العام لإيسيسكو: شوشا ستعلن عاصمة الثقافة الإسلامية

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج).

    تقدمنا باقتراح لاعلان شوشا عاصمة الثقافة الإسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها سالم بن محمد المالك المدير العام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مؤتمر صحفي عقد في جامعة آدا في 14 يناير.

    قال المدير العام انه سيعلن القرار بهذا الشأن قريبا.

    AZERTAG.AZ :المدير العام لإيسيسكو: شوشا ستعلن عاصمة الثقافة الإسلامية
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