المدير العام للإيسيسكو: من الواجب معاقبة مدمري تراث أذربيجان الثقافي

باكو، 14 يناير، أذرتاج

قال الدكتور سالم بن محمد المالك اننا شهدنا تدمير تراث أذربيجان الثقافي في الاراضي المحررة ومن الواجب معاقبة مرتكبي هذا.

أفادت أذرتاج عن سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 14 يناير اليوم لدى جامعة أدا إن

وقال المدير العام للإيسيسكو إن كل بلد عضو لدى منظمتنا مهم لنا ونحتفل هذا العام بانتصار أذربيجان بلدنا العضو. أذربيجان بلد صديق ومضياف. وما زرت هنا لمجرد الدعم واحتفال الانتصار فقط ولكن لمشاهدة اوضاع اراضي أذربيجان المحررة ايضا. ويقال دائما أن المشاهدة هي التصديق. وشاهدنا خلال زيارتنا تدمير تراث أذربيجان الثقافي الموجود طوال القرون. وما ارتكب جريمة ضد البشر. وقد زرنا فضولي ووجدنا هناك المكتبات والمدارس ودور الطباعة والمقابر حتى الطرق مدمرة. وشاهدنا خلال زيارة أغدام بقايا جدران المباني المدمرة وتفقدنا المسجد ومبنى المسرح وما بقي منهما سوى جدرانهما ومن الواجب مساءلة مرتكبي كل هذه عن اعمالهم.