بدء قبول الوثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري"
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
باكو، 21 يناير (أذرتاج)
اعلن بدء قبول وثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري" للسنة الدراسية 2021-2022 من قبل جمهورية تركيا.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة. سيتم قبول الوثائق في البرنامج حتى 20 فبراير.
ويمكن التعرف على معلومات اضافية حول البرنامج بالرابط التالي:
https://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2021/01/turkiye-burslari-2021.pdf
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