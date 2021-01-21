  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بدء قبول الوثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري"

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    اعلن بدء قبول وثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري" للسنة الدراسية 2021-2022 من قبل جمهورية تركيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة. سيتم قبول الوثائق في البرنامج حتى 20 فبراير.

    ويمكن التعرف على معلومات اضافية حول البرنامج بالرابط التالي:

    https://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2021/01/turkiye-burslari-2021.pdf

     

    AZERTAG.AZ :بدء قبول الوثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٧]
    "نظامي ونوائي: الاصالة والحداثة"
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
    وزير التعليم الاذربيجاني يعقد مؤتمرا صحفيا في 22 يناير
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
    الحصول على نسخة مخطوطة من مجموعة قصائد جهانشاه حقيقي
    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
    مناقشة مسائل التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان والإسيسكو
    بدء قبول الوثائق في برنامج المنحة الدراسية "تركيا بورسلاري"