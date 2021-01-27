وزارة التعليم: تطعيم المدرسين على اساس طوعي

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال ائلنور نصيبوف إن عملية تطعيم المدرسين ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ينفذ على اساس طوعي.

أفادت أذرتاج عن نصيبوف مستشار وزير التعليم قوله في الندوة الافتراضية المنعقدة اليوم في موضوع استئناف الشكل التقليدي للتعليم إن موعدا لبدء تطعيم المدرسين غير محدد بعدُ.