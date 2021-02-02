أناما تعاملت مع 13 بلاغا خلال اليومين وحيدت 652 ذخيرة غير متفجرة

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما خلال الفترة ما بين 30 يناير و1 فبراير 2021م مع 13 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر غير المتفجرة في أراضي محافظات أغجابدي وفضولي وجورانبوي وترتر وخوجاوند ومدينتي كنجة وشوشا.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة نفذت 15 عملية خاصة في البلاغات الـ13 لاكتشاف 199 ذخيرة غير متفجرة و3 ألغاما مضادة للمشاة ولغما مضادا للدبابات و2782 خرطوش من مختلف العيار و8 مفجرات وبقايا خاصة بـ9 قذائف متفجرة.

وخلال العمليات المنفذة تم تفتيش 1448 هيكتار من الاراضي وتطهير اكثر من 119 كم من الطرق البرية من الألغام والذخائر غير المتفجرة وفحص 296 منشأة.

كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 231 قذيفة غير متفجرة و421 لغم.

يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.