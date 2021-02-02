أذر غولد تدفع الى الميزانية 13 مليون مانات العام الماضي

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

قال ذاكر ابراهيموف إن شركة أذر غولد المساهمة دفعت الى ميزانية الدولة عام 2020م 9ر12 مليون مانات.

أفادت أذرتاج عن ابراهيموف رئيس مجلس ادارة أذر غولد قوله في مؤتمر صحفي عقده 2 فبراير اليوم في نتائج العام الماضي والمهام المنوطة إن 7ر10 ملايين مانات من المبلغ المذكور هي الضرائب و2ر2 مليوني مانات من حصة تحويلات الى صندوق الضمان الاجتماعي.

واشار رئيس اذر غولد أن هذا المبلغ المدفوع كان عام 2019م 2ر12 مليون مانات مضيفا أن مدفوعات الميزانية ازدادت قياسا الى 2019م بنسبة 6 في المائة او قدر 7ر0 مليون مانات. وزاد أن اذر غولد دفعت الى ميزانية الدولة منذ بدء نشاطها 8ر40 مليون مانات من الضرائب وتحويلات الضمان الاجتماعي.

وتابع أن الشركة رفعت الرأسمال النظامي قدر 50 مليون مانات ليصل الى 62 مليون مانات.