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    أذر غولد تكشف عن قيمة المنتجات المبيعة العام الماضي

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٤٩]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    قال ذاكر ابراهيموف إن شركة أذر غولد المساهمة المغلقة واصلت عام 2020م الماضي تسويق السبائك والعملات المعدنية المنتجة في الشركة بالتجزئة بنجاح حيث أنها باعت العام الماضي 1275 عدد من المنتجات بقيمة 6ر1 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج عن ابراهيموف رئيس مجلس ادارة أذر غولد قوله في مؤتمر صحفي عقده 2 فبراير اليوم في نتائج العام الماضي والمهام المنوطة إن فعاليات الشركة عبر موقع azergold.gift المعدّ لقبول طلبات الكترونيا وشبكات التواصل الاجتماعي ادت الى ارتفاع حجم المبيعات حيث أنها باعت المنتجات بنسبة زادت عن 80 في المائة وبقيمة تجاوزت عن 84 في المائة قياسا الى عام 2019م.

     

     

    AZERTAG.AZ :أذر غولد تكشف عن قيمة المنتجات المبيعة العام الماضي
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