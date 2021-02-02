أذر غولد جلبت الى اقتصاد البلد 5ر186 مليون مانات من بيع الذهب والفضة عام 2020م

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

قال ذاكر ابراهيموف إن الذهب احتلت المرتبة الاولى في قائمة المنتجات المصدرة الخاصة بالقطاع غير النفطي خلال العام الماضي بقيمة 5ر349 مليون مانات. ومما يبعث السرور أن أذر غولد لها دور كبير في هذا النجاح حيث ازداد حجم الذهب والفضة الذي سوقته الشركة في الأسواق العالمية.

أفادت أذرتاج عن ابراهيموف رئيس مجلس ادارة أذر غولد قوله في مؤتمر صحفي عقده 2 فبراير اليوم في نتائج العام الماضي والمهام المنوطة إن الشركة جلبت الى اقتصاد البلد 5ر186 مليون مانات عموما من بيع 4ر59 الف اوقية من الذهب و4ر119 الف اوقية من الفضة خلال العام المنصرم مضيفا أن الارباح العامة اذا قورنت بما كان في العام السابق وتم تسجيل زيادة قدرها 5ر41 مليون مانات او نسبتها 29 في المائة.