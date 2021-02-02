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    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ3 فبراير

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٧]

    باكو، 2 فبراير / شباط، )أذرتاج(

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 فبراير / شباط.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 3 فبراير / شباط.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ3 فبراير
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