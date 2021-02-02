سومغايت، 2 فبراير، أذرتاج تغلب صبائل باكو على سومغايت مضيفه بهدف مبكر في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها الحكم جباروف دون جماهير. وجاء هدف المباراة من جانب عامل د12. وعاقب الحكم لاعبيْن من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. ويتنافس صبائل ايابا مع سومغايت في 6 فبراير.

AZERTAG.AZ : ربع نهائي كأس أذربيجان: صبائل يتغلب على سومغايت بهدف مبكر ذهابا

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