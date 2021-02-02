  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    غلاطة سراي يستعير لاعب وسط بنفيكا فرنانديس

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٤]

    إسطنبول، 2 فبراير، أذرتاج

    حقق غلاطة سراي التركي انتقالا آخر.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه استعار لاعب وسط بنفيكا البرتغالي جيدسون فرنانديس الى نهاية الموسم الجاري.

    وقد دفع غلاطة سراي 500 الف اورو لاعارة اللاعب البالغ 22 عاما من عمره.

     

     

    AZERTAG.AZ :غلاطة سراي يستعير لاعب وسط بنفيكا فرنانديس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    ربع نهائي كأس أذربيجان: صبائل يتغلب على سومغايت بهدف مبكر ذهابا
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٥‎]
    زيرة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥‎٨]
    تنظيم بطولة الجمهورية للشطرنج تكريسا للذكرى الـ880 لنظامي الكنجوي
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
    أذربيجان مستعدة لدعم طوكيو
    غلاطة سراي يستعير لاعب وسط بنفيكا فرنانديس