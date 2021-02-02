إسطنبول، 2 فبراير، أذرتاج حقق غلاطة سراي التركي انتقالا آخر. أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه استعار لاعب وسط بنفيكا البرتغالي جيدسون فرنانديس الى نهاية الموسم الجاري. وقد دفع غلاطة سراي 500 الف اورو لاعارة اللاعب البالغ 22 عاما من عمره.

AZERTAG.AZ : غلاطة سراي يستعير لاعب وسط بنفيكا فرنانديس

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