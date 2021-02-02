النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشباب الأذربيجانيين

باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام تهانيها بمناسبة يوم الشباب.

كما جاء في التهنئة: "اليوم 2 فبراير - يوم شباب أذربيجان. أهنئ بصدق جميع أصدقائنا الشباب في هذا اليوم المهم! أتمنى أن تكون حياتكم دائمًا مشرقة وممتعة ومفعمة بالنجاحات! أسأل الله تعالى لكل منكم الصحة الجيدة والعمر المديد والسعادة!"