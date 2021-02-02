ربع نهائي كأس أذربيجان: قراباغ يتغلب على غابالا

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على غابالا ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في العاصمة قادها الحكم حمزة زاده دون جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض كوابينا د55 وماهر د73 ود75 وهدف الضيف الوحيد جيمس د88.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ ولاعبيْن من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وسيتنافس قراباغ ذهابا مع غابالا في 6 فبراير.