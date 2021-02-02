ربع نهائي كأس أذربيجان: كبز يخسر أمام كشلة ذهابا
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٢]
باكو، 2 فبراير، أذرتاج
خسر كبز كنجة أمام كشلة باكو مضيفه بهدف في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب أي اس كا أرينا في العاصمة قادها الحكم حسنوف دون جماهير.
وجاء هدف كشلة الوحيد من طرف سيزار د43 من ركلة الجزاء.
وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.
وسيتنافس كشلة ذهابا مع كبز كنجة في 7 فبراير.
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