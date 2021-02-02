ربع نهائي كأس أذربيجان: زيرة يتغلب على نفطجي ذهابا

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

تغلب زيرة باكو على نفطجي باكو مضيفه بهدف في ذهاب ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في العاصمة قادها الحكم أحمدوف دون جماهير.

وسجل هدف الضيف الوحيد مرادوف د26.

وعاقب الحكم لاعبين من كلا الناديين ومسؤولا من كل واحد منهما بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وخرق قواعد المنطقة الفنية.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وسيتنافس نفطجي ذهابا مع زيرة في 7 فبراير.