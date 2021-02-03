مناقشة التعاون بين أذربيجان وجورجيا

تبليسي، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني في جورجيا فائق قولويف مع عمدة مدينة تبليسي كاخا كالادزي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجانبين اعربا عن ارتياحهما لوتيرة تطور الشراكة الاستراتيجية وعلاقات حسن الجوار بين أذربيجان وجورجيا.

نوفش خلال اللقاء تكثيف التعاون بين السلطة التنفيذية لمدينة باكو وديوان عمدة مدينة تبليسي.

وشدد الطرفان على أهمية زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين واتفقا على مواصلة الأعمال في هذا الاتجاه.