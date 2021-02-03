الرئيس إلهام علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي رئيس شركة "Maire Tecnimont Group" والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 فبراير اليوم فابريزيو دي أماتو رئيس شركة "Maire Tecnimont Group" الإيطالية والوفد المرافق له عبر الاتصال المرئي.
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