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    الرئيس إلهام علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي رئيس شركة "Maire Tecnimont Group" والوفد المرافق له

    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 فبراير اليوم فابريزيو دي أماتو رئيس شركة "Maire Tecnimont Group" الإيطالية والوفد المرافق له عبر الاتصال المرئي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل عبر الاتصال المرئي رئيس شركة "Maire Tecnimont Group" والوفد المرافق له
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