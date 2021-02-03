زلزال بقوة 4 درجات يضرب ايران

طهران، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة كرمان جنوب ايران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل التبعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان مركز الزلزال وقع على عمق 10 كلم تحت سطح الارض.

وقعت الهزة الأرضية وقعت على بعد 35 كيلومتراً من بلدة جاه داد خدا في محافظة كرمان، وعلى بعد 50 كيلومتر من بلده كوهران بمحافظة هرمزكان، وعلى بعد 178 كيلومتر عن مدينة بندر عباس، و376 كيلومتر عن مدينة كرمان.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بالأرواح أو أضرار مادية.