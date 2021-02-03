جورجيا تخفف قواعد دخول المواطنين الأتراك

تبليسي، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تقوم الحكومة الجورجية بتخفيف القواعد على المواطنين الأتراك لدخول البلاد.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورنافا.

قالت الوزيرة إن الزوار من تركيا إلى جورجيا سيتمكنون من دخول البلاد من خلال اختبار فيروس كورونا سلبي ويتوجب عليهم إجراء اختبار كورونا في غضون ثلاثة أيام. وتجري مناقشة تسهيل الوصول إلى جورجيا من دول أخرى ويتم إعداد قائمة.