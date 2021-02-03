مؤسسة غالوب الدولية: سكان أذربيجان راضون عن حرب الحكومة ضد الوباء

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

يرحب شعب البلاد بالخطوات المتخذة في أذربيجان لمكافحة جائحة COVID-19 والنتائج التي تم تحقيقها. تثبت الأبحاث الاجتماعية أيضاً أن المواطنين يقدرون التدابير الشاملة المتخذة لسلامتهم وصحتهم.

تفيد أذرتاج أن مؤسسة غالوب الدولية (Gallup International) المعروفة أجرت المسح العالمي في 47 دولة وتعد أذربيجان من بين الدول الرائدة من حيث رضا المواطنين عن مكافحة الحكومة ضد الوباء. وبالتالي، تعتقد الغالبية العظمى من السكان في أذربيجان أن الحكومة قد تعاملت بنجاح مع الوضع الناجم عن فيروس كورونا.

وفقًا للدراسة، احتلت فيتنام وكوريا الجنوبية المركزين الأولين - في هذه البلدان، 90-100 % من السكان راضون عن الإجراءات الحكومية. في الهند وأذربيجان قال 86 % من المستطلعين آراءهم إنهم يؤيدون الحكومة في هذه المسألة.

شارك في المسح أكثر من 44 ألف شخص من 47 دولة.

كما أجرت مدرسة بلافاتنيك الحكومية (Blavatnik School of Government) التي تعمل لدى جامعة أكسفورد منذ عام 2010، أبحاثاً اجتماعية في هذا المجال. وسيتم في إطار الدراسة إعداد المؤشر الخاص لسياسات COVID-19 لأكثر من 180 دولة وتحديثه يومياً اعتباراً من مارس 2020.

وفقًا لنتائج 1 يناير من هذا العام شاركت أذربيجان المراكز من الرابع إلى الحادي عشر في المؤشر برصيد 84.26 نقطة مع جورجيا واليونان وهندوراس وإيطاليا وليبيا نيدرلند وفنزويلا. كان أعلى تصنيف لبلدنا في هذا المؤشر في أغسطس 2020 في المركز الثالث بعد هندوراس وسلطنة عمان برصيد 93.52 نقطة.