أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و361 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 162 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 361 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 230 ألف و617 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 224 ألف و168 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3145 مريض ويستمر علاج 3304 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و426 ألف و945 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7198 فحص طبي.