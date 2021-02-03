صحفي فرنسي: أذربيجان التي حققت انتصاراً في حرب الـ 44 يوماً، حررت أراضيها التي يعترف بها القانون الدولي

باريس، 3 فبراير، أذرتاج

نشرت البوابة الفرنسية "آتلانتيكو" (Atlantico) مقالاً للصحفي سيباستيان بوسوا بعنوان "قره باغ الجبلية: لقاء مع النازحين الذين أرادوا العودة إلى الأراضي التي طُردوا منها قبل 27 عامًا".

جاء في المقال أن هذه قصة إنسانية مأساوية. طُرد حوالي 800 ألف نازح أذربيجاني من منازلهم جراء احتلال أرمينيا أراضيهم خلال حرب قره باغ الأولى قبل 30 عاماً وينتظرون عودتهم. حررت أذربيجان التي انتصرت في الحرب المستمرة مدة 44 يوماً مع أرمينيا أراضيها المعترف بها بموجب القانون الدولي. يعيش مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تم تحرير أراضيهم برغبة في العودة إلى ديارهم قريباً في زانكيلان وغوبادلي ومناطق أخرى. يحلمون ببناء حياة جديدة بعد 30 عاماً.

يتحدث الصحفي أيضاً عن تدمير الأرمن للمدن والقرى التي حررتها أذربيجان. ويقول إن المناطق السكنية أصبحت كابوساً للموت واستُخدمت المساجد كمعالف ونُهبت المكتبات. بدأت الحكومة الأذربيجانية في إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المدمرة.

يغطي مقال لصحفي فرنسي حول رغبة آلاف النازحين المقيمين في باكو بالعودة إلى وطنهم آراء البعض منهم. تحدث رسول وأيكون عن حياة النازحين ومآسي مواطنينا الذين نزحوا من أراضيهم نتيجة الاحتلال الأرميني. قالا إنهم عاشوا مع الرغبة في إعادة بناء قراهم ومنازلهم التي دمرها الاحتلال.

ويشير المقال إلى أنه بالنسبة لهؤلاء الناس انتصار بلدهم، أذربيجان هو انتصار الرئيس إلهام علييف، وكذلك انتصار جميع النازحين.

وأشار الناس إلى أنه لم يحظ لجميع النازحين في التاريخ بمثل هذه الفرصة فهم يتطلعون للعودة إلى وطنهم وتحدثوا عن خططهم للعودة وبناء حياة جديدة.

يكتب الصحفي الفرنسي أنه لا يرى كراهية للأرمن في النازحين الأذربيجانيين الذين تحدث إليهم. وأشار إلى أن الانسجام السابق في المنطقة سيعود في الوقت المناسب.