بدء تسويق لقاح "كوفيران بركات" الايراني المطور محليا

طهران، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و870 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و438 ألف و286 شخص. تم تسجيل 79 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 58 ألفا و189 شخص.

تعافى أكثر من مليون و229 ألف و391 مصاب تمام وترخصوا.

قال المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام الخميني الخيرية محمد محبير إنه سيبدأ تسويق لقاح "كوفيران بركات" المطور محليًا للمناعة ضد فيروس كورونا في شهر أبريل من هذا العام. وبحسبه، ستبدأ عملية تطعيم السكان في إيران مع وزارة الصحة في أواخر أبريل.