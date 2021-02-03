مناقشة مسائل التعاون في مجال الدفاع بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 3 فبراير، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في جورجيا فائق قولييف بوزير الدفاع الجورجي ايراكلي قاريباشفيلي.

أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على علاقات الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين البلدين وآفاق التعاون في عدد من المجالات المهمة.

ونوقشت في اللقاء دينامية ايجابية للتعاون بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والجورجية. كما جرى خلال المحادثة تبادل الاراء حول توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع وحول اهمية التعاون في مجال التعليم العسكري.

وتم التأكيد على اهمية زيارات متبادلة لوفود الهياكل ذات الصلة لكلا البلدين. واعرب ايراكلي قريباشفيلي عن أمله في قيام زميله الأذربيجاني بزيارة تبيليسي.

عزيزوف مراسل أذرتاج