مكالمة هاتفية بين رئيسي وكالة الأمن الغذائي الأذربيجانية والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

جرت في 3 فبراير اليوم مكالمة هاتفية بين رئيسي وكالة الأمن الغذائي الأذربيجانية قوشقار تهمزلي والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روس سيل خوز نادزور) سيرغي دانكفيرت.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن اللقاء المنعقد بشأن رفع القيود المفروضة على منتجات التفاح والطماطم المصدرة من أذربيجان الى الاتحاد الروسي قدم فيه رئيس الوكالة معلومات حول تدابير تشديد الرقابة على المؤسسات المشتغلة بإنتاج التفاح والطماطم وكذلك وقاية النباتات المنفذة لدى المزارع والمراقبات عبر الاتصال المرئي المنفذة.

وخلال المكالمة الهاتفية نوقشت مسألة تصدير منتجات التفاح والطماطم الى الاتحاد الروسي من المزارع التي أعيد تأهيلها نتيجة لتدابير وقاية النباتات.