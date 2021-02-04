شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 7.47 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان

باكو، 4 فبراير / شباط، (أذرتاج)

استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 4.24 مليون دولار خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان الشركة وشركاء في المشاريع المشتركة التي تعمل فيها أنفقت 3.23 مليون دولار على مشاريع الاستثمار الاجتماعي في أذربيجان خلال عام 2020. وأنفقت شركة بي بي مع شركائها 7.47 مليون دولار على مشاريع في أذربيجان العام الماضي.

استثمرت شركة بريتش بتروليوم وشركاؤها حتى الآن حوالي 90 مليون دولار من خلال برامج التنمية الاجتماعية في أذربيجان.